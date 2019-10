La triste confesión de Meghan Markle: Su primer año de casada, difícil

La duquesa de Sussex, Meghan Markle, dice que su primer año de matrimonio con el príncipe Enrique de Inglaterra ha sido difícil debido a la presión de los tabloides británicos.

Meghan dijo en una entrevista que sus amigos británicos le habían advertido que no se casara con el príncipe por el intenso escrutinio de la prensa que enfrentaría en el país.

Pero la exestrella de televisión estadounidense dijo que desestimó "ingenuamente" las advertencias, porque como norteamericana no entendía cómo funcionaba la prensa británica.

"Nunca pensé que esto iba a ser fácil, pero pensé que sería justo. Y esa es la parte que es difícil de aceptar", dijo. "Pero yo me tomo un día a la vez".

La pareja real reveló sus luchas con la prensa en el documental de ITV "Harry & Meghan: An African Journey", que los sigue en un reciente viaje por el sur de África. Ambos dijeron que han tenido dificultades con la fama, particularmente porque dicen que la mayoría de lo que se publica sobre ellos no es cierto.

La confesión de Harry

Enrique, de 35 años, reconoció que ha tenido algunas diferencias con su hermano mayor, el príncipe Guillermo, de 37, aunque dijo que la mayoría de lo que se ha dicho en la prensa sobre un distanciamiento entre ellos se "creó de la nada".

Además, ha criticado a la prensa británica en el pasado por su trato a Meghan, acusando a los medios de acosarla del mismo modo que hicieron con su madre, la princesa Diana, quien murió en 1997 en un accidente automovilístico mientras trataba de eludir a los paparazzi. Insistió que no quiere que esa historia se repita.

Demanda

La duquesa demandó al tabloide Mail on Sunday argumentando que éste publicó de manera ilegal una carta que le escribió a su padre. Enrique demandó a los periódicos Sun, News of the World y Daily Mirror por la presunta intercepción ilegal de mensajes de voz por parte de periodistas.

Enrique, que ha promovido con su hermano una discusión más abierta de los problemas de salud mental en la sociedad, describió los suyos propios como un asunto de "constante manejo".

