'Tesoro' en efectivo durante las funciones de la película ecuatoriana 'A son of Man'

“A son of Man –la maldición del tesoro de Atahualpa-” es una mega producción cinematográfica ecuatoriana que ha tomado más de 10 años en realizarse. Este 25 de octubre se estrena en todas las salas de cine del país. Los asistentes vivirán completamente la experiencia del 'tesoro'. No solo van a disfrutar de una producción de calidad, sino que en todas las salas de cine, en cada función de la película, habrá 'tesoros' en efectivo.

Luis Felipe Fernández-Salvador, director de la película, mencionó que la idea de esconder estos 'tesoros' económicos nace "un poco de querer compartir con el Ecuador tanto la experiencia de buscar tesoros y la fortuna de encontrarlos. Por eso decidí empezar a esconder en todos y cada uno de los cines del país donde se proyecta 'A son of Man –la maldición del tesoro de Atahualpa-.

Luis Felipe menciona que por lo menos de 4 a 7 veces diarias habrá personas que tendrán el tesoro y contarán su historia antes de que se proyecte la película. De vez en cuando se darán pistas que se publicarán en @sonofmanmovie.

Por su parte Lily Van Ghemen, productora de origen alemán, confiesa estar enamorada del país y de los valores de las personas. "Hacer esta película fue duro porque nadie creía en el proyecto. Yo me he enamorado completamente del país por los valores de la familia, la felicidad y el respeto a la naturaleza. Es un buen momento para que las personas de Ecuador y del extranjero vean la riqueza que poseen".

La primera mega-producción cinematográfica ecuatoriana cuenta con 6 ganadores del Oscar entre sus realizadores. Además a inicios de año representó al Ecuador en los premios Oscar, despertando gran interés de la prensa especializada. Y participó también en los festivales de cine de Shanghai, Taormina, Rhode Island, Siena, obteniendo más de un galardón.

"Yo espero que personas que vean la película y también son desarrolladores, se den cuenta lo qué puedes hacer en Ecuador. Que se inspiren para creer y crear historias que no se traten de violencia, narcotraficantes, prostitución.", dice Lily Van Ghemen.

Más de 10 años de trabajo

"Nadie está interpretando a una persona que no existe, están interpretándose a sí mismos. Son personajes reales, en experiencias reales, en lugares reales donde no hay guiones, actores ni estudios de grabación", aclara el productor.

Al inicio y hasta el momento no hubo un apoyo de la empresa privada ni pública para este proyecto. "Nosotros lamentablemente no tuvimos apoyo, ni antes, ni después de dar la vuelta al mundo, ni de pasar por los Óscar. No hubo una persona que haya querido empujar el proyecto. Es penoso pero esperamos que el público sea quien hable por ello en las taquillas", lo dice Luis Felipe Fernández-Salvador

Esta película tiene un costo de producción de 15 millones de dólares. El director quiso que represente una firme estética prevalezca para el Ecuador y ser de alguna manera una fuerte herramienta de venta al mundo sobre las maravillas del país.

"La he ofrecido hasta gratis. Yo no he hecho esto para ganar dinero, lo hice por mi país. Porque creía que necesitaba crear una firme estética poderosa de Ecuador", dice Fernández-Salvador.

La razón porque el proyecto fue tan caro fue porque tuvimos que pasar por un camino muy largo hasta lograrlo. Diseñamos métodos de filmación y equipos que permiten reducir costos a veces hasta un 100%.