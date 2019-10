Documental revela verdadera relación de Meghan Markle y Harry: Duques de Sussex toman radical decisión

El periodista Tom Bradby, de la cadena ITV, acompañó a Meghan Markle y Harry en su reciente viaje por África. Esto para elaborar un documental sobre ellos. El material reveló, entre otras cosas, la verdadera relación de ellos y hasta han tomado una radical decisión.

Según Bradby, él encontró a una pareja "vulnerable" y "herida" a raíz de la atención mediática. Mientras que la pareja real reveló sus luchas con la prensa en el documental "Harry & Meghan: An African Journey". Estas son las revelaciones:

Los duques de Sussex se tomarán un descanso familiar, sin compromisos oficiales durante seis semanas. Esto tras los esfuerzos por lidiar con la constante atención mediática, informa el dominical "The Sunday Times".

La pareja tiene previsto viajar el mes próximo a Estados Unidos con su hijo, Archie, de cinco meses, para pasar con la madre de Meghan, Doria Ragland, la celebración del Día de Acción de Gracias en Los Ángeles.

En diciembre, los duques y su hijo estarán en la residencia real de Sandringham, este de Inglaterra, para pasar las navidades con la soberana británica y el resto de la familia real.

La duquesa de Sussex dice que su primer año de matrimonio con el príncipe Enrique de Inglaterra ha sido difícil debido a la presión de los tabloides británicos.

"Nunca pensé que esto iba a ser fácil, pero pensé que sería justo. Y esa es la parte que es difícil de aceptar", dijo. "Pero yo me tomo un día a la vez".

Meghan dijo a ITV en una entrevista que sus amigos británicos le habían advertido que no se casara con el príncipe por el intenso escrutinio de la prensa que enfrentaría en el país.

Pero dijo que desestimó "ingenuamente" las advertencias, porque como norteamericana no entendía cómo funcionaba la prensa británica.

La pareja real reveló sus luchas con la prensa. Ambos dijeron que han tenido dificultades con la fama, particularmente porque dicen que la mayoría de lo que se publica sobre ellos no es cierto.

Desde que ambos se casaron han tenido una relación difícil con la prensa, que ha sacado a la luz los problemas familiares de la exactriz con su padre, Thomas Markle.

De hecho, Harry insistió que no quiere que la historia de su madre se repita con su esposa. La princesa Diana murió en 1997 en un accidente automovilístico mientras trataba de eludir a los paparazzi. "Yo no voy a ser empujado a jugar un juego que mató a mi mamá".

La presión de la prensa fue agravada por el hecho de que la duquesa era una recién casada, luego quedó embarazada y ahora es madre primeriza.

"Cualquier mujer, en especial cuando está embarazada, es realmente vulnerable. Así que eso lo ha hecho realmente difícil, y entonces cuando tienes un recién nacido… ¿me entiendes? (…) Diría gracias por preguntar, porque no mucha gente me ha preguntado si me encuentro bien, pero es algo muy real con lo que lidiamos entre bambalinas", señaló.