El nuevo video de Selena Gomez fue grabado con un Iphone 11 Pro

La nueva canción de Selena Gomez ha hecho llorar a sus millones de seguidores por su profunda letra. "Lose You To Love Me" lleva más de cinco millones de visitas en tan solo horas del lanzamiento. Sin embargo, su video ha llamado la atención pues fue grabado en su totalidad con un Iphone 11 Pro, desafiando la capacidad de sus cámaras.

"Esta canción fue inspirada por muchas cosas que han sucedido en mi vida desde el lanzamiento de mi último álbum. Quiero que la gente sienta esperanza y sepa que saldrás del otro lado más fuerte y una mejor versión de ti mismo", reseña el video donde solamente aparece Selena enviando un fuerte mensaje al desamor.

Después de cuatro años de retiro en la música, Selena Gomez, lanzó una nueva canción con su video y con esto demuestra que está vuelta a los escenarios. El video es en blanco y negro y tiene una excelente resolución.

El video fue dirigido por Sophie Muller. Ella ha dirigido a artistas como The Cure, he Eurythmics, Annie Lennox, Maroon 5, Coldplay, Weezer, Garbage, Hole, Natalie Merchant, No Doubt, Pink, y más.

Muller es conocida por sus videos en blanco y negro y ha mencionado que nunca planea antes de grabar.

Apple, se encuentra promocionando el nuevo video de Selena con un clip de un minuto haciendo énfasis a su nuevo Iphone 11. Pero el video completo y canción se encuentran disponibles en todas sus plataformas.

El video es simple pero hace énfasis en las expresiones de Selena. Está enfocado en el desempeño de la artista, pero muestra el poder y la versatilidad de las cámaras que posee el smartphone.

La calidad de video es tan alta que puede poner en duda a la resolución de las cámaras profesionales.

El Iphone 11 y sus tres cámaras

El Iphone 11 Pro es el primer celular de Apple que cuenta con tres cámaras: ultra-gran angular, gran angular y telefoto de ƒ/2,4, ƒ/1,8 y ƒ/2,0 respectivamente.

Iphone 11 pro / Internet

Los lentes de las cámaras, en el caso del ultra-gran angular es de cinco elementos mientras que el gran angular y el telefoto de seis elementos.

Te puede interesar: