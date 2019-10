¡No se lo esperaba! La propuesta que hizo Sebastián Yatra a Shakira y sus revelaciones

El cantante Sebastián Yatra ha marcado huella en el mundo de la música. Sus canciones han logrado que su fama incremente y ahora, él habló sobre Shakira.

El compositor colombiano dijo que le encantaría hacer una balada con la intérprete de 'Loba'. Para él sería un honor. Así lo confesó en una entrevista a EFE el pasado domingo.





Shakira, cantemos juntos algún día. Sería un honor gigante. ¿Se imaginan? Sería muy loco", expresó el cantante.

Sebas ya había realizado anteriormente colaboraciones con cantantes colombianos. Con Carlos Vives y Juanes tienen los temas 'Robarte un beso' y 'Bonita', respectivamente. Así mismo, ha compartido su música con otros artistas internacionales como los Jonas Brothers, Daddy Yankee y Natti Natasha.

Además, Yatra también habló sobre sus nominaciones en los Latin American Music Awards:

"No me lo termino de creer. Estoy muy agradecido con la vida", dijo sobre las categorías en las que ganó con el 'Álbum Favorito Pop' con su disco 'Fantasía' y 'Canción Favorita' con 'Ya no tiene novio', en colaboración con el dúo de hermanos Mau y Ricky.

