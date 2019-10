Maléfica desbanca al Joker en la taquilla de Estados Unidos

Maléfica: maestra del mal sobresalió en los cines de Estados Unidos este fin de semana. A pesar de que no obtuvo una recaudación que esperaban los expertos, sí desbancó al Joker.

Este lunes se publicaron los datos en el portal especializado Box Office Mojo. Así se conoció la información de esta película de Disney, con Angelina Jolie como protagonista. Esta ingresó en su primer fin de semana en la pantalla grande 36 millones de dólares en el apartado "doméstico", una categoría en la que se agrupan los ingresos en EE.UU. y Canadá.





Con la dirección de Joachim Rønning ("Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales", 2017) y con Elle Fanning y Michelle Pfeiffer completando el trío femenino protagonista, "Maleficent: Mistress of Evil" relata el enfrentamiento entre la reina Ingrith (Pfeiffer) y Maléfica (Jolie) a raíz del matrimonio entre la princesa Aurora (Fanning) y el príncipe Phillip (Harris Dickinson).

La medalla de plata fue para "Joker", que se despidió del liderato tras dos fines de semana consecutivos y que se embolsó 29,2 millones de dólares.

Con información de EFE

