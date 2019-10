Una indirecta muy directa: Así reaccionó Hailey Baldwin ante la nueva canción de Selena Gomez sobre Justin Bieber

No han pasado ni 24 horas del nuevo lanzamiento musical de Selena Gomez y ya hay indirectas para ella. La letra de 'Lose You To Love Me' (Te perdí para amarme) evidentemente trata sobre la relación tóxica que tuvo con Justin Bieber. Ante ello la esposa del canadiense, Hailey Baldwin, le envió un mensaje con mucho 'hate' en las redes.

"En dos meses reemplazaste nuestro nosotros, como que fue fácil. Me hizo pensar que me lo merecía, en la parte más dura de mi recuperación". Estas frases de la desgarradora canción interpretan la cronología de su relación con Bieber.

Tal parece que las 10 millones de reproducciones en tan solo 15 horas de lanzamiento y el trasfondo de la letra hizo estallar de rabia a Hailey. A través de sus historias le dejó una linda indirecta a Selena.

La esposa de Justin publicó en sus historias la captura de una imagen promocional del tema 'I'll Kill You' (Te mataré) de Summer Walker. Esta publicación fue justo minutos después del lanzamiento de la canción de Gomez.

La canción de Walker es una advertencia para que las mujeres no se interpongan entre otras parejas. "No quiero ningún problema, desearía que una perra lo hiciera. Intento interponerse entre nosotros, no terminará bien. Sabes que te amo como nadie más podría. Me iría al Infierno y de vuelta por ti", reza la lírica.

Captura de pantalla

La tóxica relación

Selena y Justin mantuvieron una relación accidentada, con rupturas y reconciliaciones entre 2011 y 2018, hasta que el cantante canadiense anunció en julio de ese año que le había propuesto matrimonio a Hailey. La modelo ahora es su esposa, justamente dos meses después de terminar con Gómez.













Publicidad













La ruptura final con Bieber no fue el único reto que la artista afrontó durante esa época. Pues la cantautora de 27 años tuvo varias crisis a consecuencia del lupus, la enfermedad autoinmune y crónica que sufre. Han sido tan serias que necesitó un trasplante de riñón y al menos una hospitalización posterior.

Además, se internó dos veces en programas de rehabilitación psicológica. Y se apartó por largas temporadas de las redes sociales, por considerarlas "tóxicas".















Publicidad















Lea también:

¿Se operó la abogada y exjueza Lorena Collantes? En las redes sociales de la recordada LadyJueza se ven fotos con los distintos cambios físicos que le ha hecho a su cuerpo. A continuación compartimos una galería de fotos que dejan al descubierto su figura

Mira el video de 'Lose You To Love Me'