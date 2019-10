El atrevido baile de Jennifer Lopez que puso a sudar a más de uno en Instagram

Jennifer Lopez pone a sudar a más de uno de sus 103 millones de seguidores en Instagram por sus publicaciones. Esta vez se difundió un video que muestra un sensual baile de la artista.

Sus fans publicaron las imágenes en las que se le ve moviendo sus caderas como mejor sabe hacerlo. Además porta un atuendo muy deportivo pero que de igual forma presume su tonificado abdomen.

Lo que más llamó la atención es que en medio del baile, la artista metió su mano en el pantalón. Esto lo hizo junto a una mesa donde estaba un pastel de cumpleaños.

Mira el baile de JLO

JLO con Shak en el Super Bowl

Hace casi un mes se conoció que Lopez junto a Shakira subirán la temperatura al espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl de 2020.

Es así como las superestrellas se presentarán el 2 de febrero de 2020 en el Hard Rock Stadium en Miami Gardens, Florida.

López y Shakira publicaron una fotografía de ellas juntas en sus redes sociales para anunciar la noticia. “Vamos a ver el mundo en (llamas)” escribió López con emojis de fuego.

JLO y Shakira / Instagram

JLO debutó en 1999 y llegó a la cima de la lista Billboard Hot 100 con canciones como "If You Had My Love", ''All I Have" y los remixes de "I'm Real"y "Ain't It Funny".

Recientemente terminó una gira para celebrar su cumpleaños 50 y su más reciente película "Hustlers" ha sido un éxito en taquilla que incluso ha generado expectativas de un posible Oscar.

















