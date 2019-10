Anuel AA dice que ya puede "morir tranquilo" por haber hecho esto

Anuel AA confesó a través de sus redes sociales que ya puede "morir tranquilo". Lo hizo a través de una emotiva publicación en su cuenta de Instagram. En es vitrina cuenta con casi 19 millones de seguidores.

"Ya yo le compré una casa a mi mamá y a mi hijo. Ya yo cumplí mi sueño. El futuro de mi familia está seguro. Ya me puedo morir tranquilo". Así escribió Enmanuel Gazmey, como realmente se llama.

Hace más de un mes, el cantante anunció que le compró a su madre "la casa de sus sueños". "¿Adivinen qué? Le compré a mi mamá la casa de sus sueños. Gracias Dios mío". Así lo colocó en sus historias de Instagram.

Vale recordar que Anuel y su familia pasaron por un duro momento cuando perdieron la casa. Esto lo obligó a él trabajar para sacar a sus seres queridos adelante. Así lo ha contado él mismo y hasta su propia madre, Nilda Santiago.

Para el puertorriqueño, su madre es una de las personas más especiales en su vida, al igual que su hijo. De hecho, hace poco, la mamá del 'bebecito' hizo una dura confesión en televisión.

n la conversación con Maity Interiano, de Univisión Puerto Rico, Nilda Santiago, reveló que le diagnosticaron cáncer en el estómago y lo que tenía era en su vientre a Enmanuel.

"Me dijeron que tenía cácner. Y yo dije: 'eso no puede ser, soy joven y tengo tres hijos'. Luego mi doctor primario me hizo una ecosonografía y lo que tenía era a un bebé (…) Tenía cinco meses y medio de embarazo", contó emocionada.