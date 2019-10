Otro reguetonero apoyó económicamente a los padres de Anuel AA cuando estuvo en prisión

Casi nadie lo sabía pero Anuel AA ha tenido amistades sólidas en el género urbano en sus momentos más difíciles cuando estuvo en prisión por porte ilegal de armas. Recién se conoció que otro reguetonero ayudó económicamente a los padres del puertorriqueño mientras él estuvo ausente.

Su vínculo se remonta mucho antes de que ambos fuesen los artistas de talla internacional que son hoy en día, aunque muchos de sus seguidores seguramente desconocen el apoyo que se han brindado en estos años.

Pues, Anuel AA reveló en una entrevista en el programa Despierta América, que fue Ozuna el que también aportó con su grano de arena en sus momentos más difíciles, durante esos meses que estuvo en prisión.

En esos años, Ozuna era una estrella del trap y Anuel AA todavía estaba lejos de convertirse en el 'bebecito', por eso apoyó económicamente a los padres del puertorriqueño, mientras él no se encontraba en casa.

"Una llave clave en mi carrera ha sido Ozuna. Cuando estuve preso, me ayudó mucho para que mi nombre no me se cayera", mencionó.