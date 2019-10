La rigurosa dieta que hizo Joaquin Phoenix para interpretar a Joker

Joker está en segundo puesto en las recaudaciones de las taquillas, en su tercera semana de exhibición con 29,2 millones de dólares. La historia sobre el origen del Guasón-interpretada por Joaquin Phoenix- ha recaudado más de 247 millones en Norteamérica.

El increíble trabajo de Phoenix lo ha ubicado como favorito al Óscar al mejor actor. Pero, también ha arrastrado una notable polémica por las críticas que la acusan de alentar la violencia.

La película de Joker ahonda en los orígenes del gran enemigo de Batman en una cinta dirigida por Todd Phillips (trilogía de 'The Hangover').

Joker / AP

Para este papel, el actor tuvo una mega preparación tanto física como profesionalmente y lograr el aspecto demacrado de Arthur Fleck. Aunque en principio se rumoró que Phoenix consumía una manzana diaria durante cuatro meses para bajar 50 libras, él mismo lo desmintió.

En una entrevista con Access Online, Joaquin aclaró que su menú sí era muy reducido, pero no se trató de una dieta extrema. En realidad se sometió a una alimentación hipocalórica.

Joker / AP

"No solo me alimentaba con una manzana al día. Consumía otros vegetales, como lechuga y judías verdes al vapor. No es algo nuevo en mi carrera", señaló el ganador del Globo de Oro. Además realizó la dieta bajo la supervisión médica.

"Hacer dieta es horrible y un periodo bastante solitario porque es miserable para otras personas y para uno mismo (…) Comer poco me afectó psicológicamete. Uno empieza a enloquecer cuando pierde esa cantidad de peso en tan poco tiempo", apuntó Joaquin.











