¡Lo dejó ver todo! JLo dejó ver su cabús mientras bailaba

Una vez más, Jennifer López dejó anonadados a sus fans mientras daba un show en EE.UU. Al parecer, la falda que usaba la cantante dejó ver más que solo sus piernas. Una fotografía en pleno show dejó ver el cabús bajo la corta falda de JLo.

La interprete de canciones como: "El anillo", "On the floor" y "Papi", a sus 50 años, no ha dejado de impresionar a sus fans y seguidores. El cuerpo de JLo ha sido uno de los más elogiados, ya que la rutina de ejercicios y su alimentación, la han llevado a tener uno de las figuras más envidiables.

A continuación compartimos este 'inapropiado momento', en la carrera musical de la actual novia del exbeisbolista profesional Alex Rodriguez, con quien se casará dentro de poco.

Una foto comprometedora

En uno de sus últimos conciertos, 'La Diva de Nueva York' fue parte de uno de los espectáculos más bochornosos. A pesar de que han sido muchas las veces en las que JLo a dejado ver parte de su cuerpo, la mayor parte de veces, ella ha asegurado que 'no se ha dado cuenta, que ha quedado al descubierto gran parte de sus 'chichis' y su cabús'.

En esta ocasión, los movimientos de la cantante y por haber utilizado una minifalda, los fans pudieron ver el hilo que utilizaba y el tamaño real de sus 'pompis'.

Los fans no dudaron ni un segundo y empezaron a compartir la foto en Internet y en redes sociales, esperando que 'La Diva' responda, pero hasta ahora ella no ha dicho nada.

Viral en redes sociales

A penas la fotografía se compartió en Internet, se hizo viral en todas partes. Además, fue una de las publicaciones más comentadas, en lo que resta del año. Sin embargo, esta vez las criticas no fueron para nada positivas.

Como los fans conocen, el 'cabús' de la actriz es uno de los atributos más elogiados. Además, ha sido catalogado como uno de los más esbeltos y grandes del mundo del espectáculo.

Futura Esposa

Por otro lado, hace algunos días, JLo fue 'pillada' por los paparazzis en una tienda de vestidos de novia. A pesar de que aun no se ha concretado la fecha en la que ella y su prometido Alex Rodriguez se van a casar, de a poco, ya se van concretando los detalles, a esta esperada fecha.