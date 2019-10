Eugenio Derbez realizó el primer reggaetón feminista (Video)

El comediante y productor mexicano, Eugenio Derbez, se ha caracterizado en realizar todo tipo de comedias durante su extensa carrera profesional. Durante la premiación de los Latin American Music Awards 2019 presentó una canción de reguetón, que según palabras del actor sería el pionero del feminismo en este género.

Eugenio condujo los Latin American Musica Awards 2019 junto a ala actriz Jacky Bracamontes, y aprovechó la oportunidad para debutar como cantante.

“Mami te digo un secreto, yo ya entendí que no eres un objeto y aunque tus pechos jalen mi mirada, yo solo me fijo en tu alma sagrada (…) A mí no me gustan los tríos ni las orgías, yo prefiero conocer a tus papás y a tus tías”, se escucha cantar al artista.

La parodia de un común tema de reguetón se pudo observar. La vestimenta, baile y más que nada las alusiones contrarias a la sexualidad son elementos de este tema musical. Lo único que no logró descartar de esta grabación fue el papel de la mujer.

Eugenio Derbez fijó su residencia en los Ángeles desde febrero de 2014, aunque también viaja con frecuencia a su casa de la ciudad de México. A principios de 2014, Derbez y Alessandra Rosaldo anunciaron que estaban esperando a su primera hija, Aitana González Sánchez, que nació el 4 de agosto del mismo año en un hospital de Santa Mónica, California.

Futuro y logros de su carrera

Participó en la serie La familia P.Luche,Al derecho y al Derbez y obtuvo el premio al mejor actor en "No se aceptan devoluciones"(2014). Actualmente esta desarrollando la nueva cinta que involucrará, por primera vez, a toda su familia, esto llega después de su papel en la película live action de Dora La Exploradora.