Miley Cyrus mostró video íntimo con su nuevo amor al estilo Joker y en la cama

Miley Cyrus y su nuevo novio llamaron la atención de todos los fanáticos. Pues Cody Simpson quiso mostrar un íntimo video de él y su novia, con quien ya no esconde su romance.

El divorcio de la cantante terminó con un romance de casi 9 meses con Liam Hemsworth. Luego vino la siguiente pareja de la cantante, hablamos de la modelo Kaitlyn Carter. Ahora, la famosa aparece nuevamente con un nuevo amor, Cody ahora muestra que lleva una linda relación con ella.

Desde que quisieron mostrar su amor, sus redes sociales han estado llenas de momentos emotivos entre los dos. Ahora sacaron un nuevo video donde se los ve con estilo de Joker.

Se trata de una imágenes donde están los dos acostados en la cama. Él no lleva puesto camiseta, mientras que ella está en ropa interior.

Ellos aparecen con la cara pintada de Joker, mientras suena la carcajada del personaje. Luego los dos pasan a darse un gran beso.

This video of Miley Cyrus and Cody Simpson kissing with Joker faces on is terrifying. pic.twitter.com/AmzaW2PmlG

— Alyssa Bailey (@alyssabailey) October 14, 2019