Daniel Habif regresa a Ecuador con una experiencia de Alto Voltaje

Daniel Habif, uno de los conferencistas e influenciadores más importantes de Latinoamérica, regresa a Ecuador. Con su gira “Inquebrantables World Tour 2019” trae una experiencia basada en el diseño y aplicación de nuevos procesos mentales, limpia de paradigmas y heridas emocionales.

En Ecuador, el evento se realizará en tres ciudades. En Cuenca, el martes 11 de febrero de 2020 en el Centro de Convenciones del Mall del Río a las 19:30. En Guayaquil, el miércoles 12 de febrero en el Salón Los Presidentes Del Centro de Convenciones Simón Bolívar a las 19h30. En Quito, el jueves 13 de febrero en el Quórum Paseo San Francisco a las 20h00. Las fechas fueron postergadas debido a la reciente crisis que atravesó el país.

Se trata de "¡Ponencias de alto voltaje que impactan la mente, el alma y espíritu!… Los estándares de vida son confrontados para jamás volver a ser los mismos", contó Daniel Habif en una entrevista con Metro.

A su vez, él señaló la emoción que siente al volver al país. "Siempre he sido muy bien recibido en Ecuador y tengo un cariño especial por su gente".

Él cuenta que el hecho de motivar todos los días es algo que aún le hace mantener la llama encendida y emoción por ayudar. "Si no fuera así no podría vivir lo que vivo, es una pasión que supera hasta la razón y la lógica. Es algo que arde y me consume a veces por dentro".

El conferencista mexicano confiesa que también hay momento en los que puede estar roto y quebrado en muchos sentidos. Sin embargo, "el amor que recibo de parte de las personas es el combustible absoluto". Además cuenta que lo hace por su profundo servicio y compromiso al propósito de vida que tiene y que es su pasión.

Jamás ha sido mecánico, ni predeterminado, ni es un asunto pensado, ni planeado. Es un asunto delicado, que lo hago de forma quirúrgica y profesional. Porque merece toda mi atención, mi orden, mi disciplina y mi visión. Porque estoy hablando de mentes corazones y espíritus que te permiten ingresar a sus vidas. Y soy alguien cuidadoso y delicado con ello".

Finalmente, él contó que se define como un inquebrantable. Esto debido a que "siempre hay gente que logra doblegarme, pero como Dios me sostiene, nadie me puede quebrar el espíritu".

En sus conferencias, el público tendrá las herramientas para conseguir la superación personal y profesional. Liderazgo, marketing, ventas, relaciones humanas y equilibrio emocional. Se podrá aprender estrategias efectivas para descubrir, desarrollar y ensanchar los talentos y dones. Se descubre cómo se procesan y crean los pensamientos y las emociones que generan nuestros hábitos, opiniones, creencias y convicciones. Modifica y mejora procesos que están afectando la vida íntima, privada y profesional.

