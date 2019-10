¿Cuándo vuelve a aparecer Fornite? La fecha y lo que necesitas saber

Fornite ha provocado miles dereacciones entre sus suarios. Pues cerró el juego para traer proximamente el capítulo 2. Esta versión tendrá nuevas funciones, contenidos y dinámicas diferentes que ya todos esperan con ansias, pues ahora todo es una incognita entre los fans.

Pero bueno, los fanáticos no se iban a quedar con los brazos cruzados. Tras no poder jugar Fornite, han comenzado a buscar pistas, que la plataforma no les daba, y las han encontrado.

El silencio de Epic hizo que se encontraran detalles en los archivos del juego. Estos fueron hallados al activar el agujero negro del juego. Ahí hay piestas del tan anhelado regreso y su capitulo 2.

The https://t.co/0TDeMk7Bda code was updated so the the-end thing has its end_time as Thursday at 4am EST

i really doubt they really going to make people not play for 4 days or whatever straight but its epic lmao

take it as you will pic.twitter.com/P6gYB7lWHw

