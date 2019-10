Shakira: Piqué confiesa el pecado más goloso que ha cometido con la cantante

El defensa central del FC Barcelona durante una entrevista en el programa “El Hormiguero” habló de su vida personal y profesional. Gerard Piqué analizó el próximo torneo de Copa Davis: inversión, equipos e implementos de cada uno de los deportistas.

Una de las revelaciones que dio ha especular sobre su vida intima, fue el “pecadito” gastronómico que realiza a diario. “No me gusta hacer promoción, pero la Nutella me vuelve loco. Queda mal que lo diga como futbolista de élite, pero todos los días me como medio bote”.

Además de revelar el gustito que comparte con su pareja, también anunció el tema favorito de la cantante colombiana. “Waka Waka, porque nos conocimos con esa en el Mundial de 2010 y aparezco en el videoclip, haciendo el ridículo, pero salgo", comentó.

El español ha demostrado que la educación de sus hijos es un valor fundamental, no solo enfocado en el sentido académico, sino, en el cuidado ambiental. En imágenes se ha evidenciado como los pequeños se empeñan en guardar en una bolsa todo aquello que afecte al medio ambiente, especialmente plástico.

El romance de la pareja colombo-española empezó en el Mundial de Sudáfrica 2010. En esta edición de la Copa de Fútbol, la selección europea por primera vez se coronó campeona tras derrotar a Holanda. Andrés Iniesta fue el encargado en marcar el gol que permitió alzarse con este torneo.

Shakira ha indicado que Piqué se acercó tras finalizar de grabar la canción "Waka Waka" para señalarle que quiere verla al final del torneo, porque él llegará ahí. Sin mencionar que ahora la familia, además de cumplir este sueño, han engendrado dos hijos.

Shakira y Pique conforman la pareja "perfecta" con belleza, fama y dinero. Las dos estrellas mundiales tiene una de las fortunas más grandes, música y fútbol respectivamente.

