Selena Gomez, ¿ya tiene novio? fue captada en la casa de exintegrante de One Direction después de la boda de Justin Bieber

Se generan rumores de romance entre Selena Gomez y ex integrante de One Direction. Ella fue captada mientras llegaba a la casa de Niall Horan poco después de la boda de su ex Justin Bieber.

La famosa fue fotografiada cuando caminaba hacia la casa de Niall Horan, exintegrante de One Direction. Esta acción ha generado rumores de un nuevo romance o proyecto musical.

Según revelaron medios internacionales, ella fue vista el sábado pasado mientras cargaba unas bolsas con comida y se acercaba a la propiedad del artista, en Los Ángeles.

Las fotos salieron a la luz solo unos días después de la boda de Justin Bieber. El cantante canadiense celebró su boda religiosa con Hailey Baldwin el pasado 30 de septiembre.

9 de octubre: Selena Gomez llegando a la casa de Niall Horan en Los Ángeles, California. pic.twitter.com/3UruxqIWvp — Selena Gomez Paraguay (@selenagomezpy_) October 10, 2019

Los rumores acerca de una posible relación ya habían surgido la semana pasada, luego de que Selena y Niall acudieran a una cena con un grupo de amigos, momento que quedó documentado con una fotografía en la que el exmiembro de One Direction abraza a la exestrella Disney.

Los cantantes llevan una amistad por varios años, y desde ese entonces han sido blanco de especulaciones de que ellos son más que amigos.

Sin embargo, según medios internacionales, hay fuentes cercanas a los cantantes que descartan un romance. No salen ni han estado conviviendo como amigos.

Ellos siempre han sido buenos amigos y se han mantenido en contacto a lo largo de los años", señaló a E! News.

Los dos cantantes siempre se han apoyado en sus carreras y han hablado sobre realizar una colaboración musical. Así lo señalaron las fuentes cercanas.

📸 || Niall Horan y Selena Gómez hace 2 días con unos amigos! 💥 pic.twitter.com/jFob1kbmcf — Niall Horan (@niallhoransp4in) October 7, 2019

