¿Cuanto ganarían Shakira y Jennifer Lopez en el Super Bowl?

El pasado 26 de septiembre se dio el anuncio mundial que Shakira y Jennifer Lopez serán las encargadas de brindar el show en el medio tiempo del Super Bowl. Ante eso, los fanáticos se hicieron la pregunta ¿cuánto ganan por cantar en ese tiempo?

La NFL dijo que se les otorga un salario mínimo a los artistas que se presentan en el evento y cubren el total de la producción, por lo que la colombiana y la de origen puertorriqueño no verán realmente una ganancia directa del evento.

“No hubo pago por la actuación, al igual que siempre”, confirmó el portavoz de la NFL, Brian McCarthy, en una entrevista que Forbes le realizó.

Sin embargo, aunque la National Football League no tenga un presupuesto para el salario de los artistas, sí hay una ganancia en cuando a publicidad y mercadotecnia para los cantantes.

En el 2012, cuando Madonna se presentó en el Super Bowl, la descargas de su entonces reciente canción, "Give Me All Your Luvin", aumentaron 165 mil veces; además, utilizó el momento para promocionar su gira MDNA World Tour (2012), misma que recaudó 305 millones de dólares.

Por su parte, en el 2014, el álbum de Bruno Mars, "Unorthodox Jukebox" (2012) pasó del lugar siete al tres, en las litas de Billboard.

Actualmente el papel publicitario del Super Bowl representa menos ganancias que antes, pues en vez de ser compras directas de los álbumes, son sólo reproducciones digitales. Sin embargo, es un buena manera de impulsar la fama del artista para hacer una gira que le deje buenos dividendos.

El Super Bowl LIV se jugará el domingo 2 de febrero en el Estadio Hard Rock de Miami, Florida.

