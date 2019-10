La escena que Ralph habría revelado de Avengers: Endgame ¡Secretos de Marvel y Disney!

Quién no recuerda a la película de Disney Ralph. Seguramente muchos conocen los detalles sobre es linda producción. Pero seguramente, lo que no sabías es que al parecer esconde secretos. Y no hablamos de cualquier tema, sino de Avengers: Endgame.

Se trata de lo que parece ser un spoiler de los superhéroes en la película de Ralph Breaks the Internet. Bueno, a continuación te contamos el secreto que parece haber sido revelado.



Una teoría sobre estas filmaciones fue revelada en la película 2 de Ralph. Al parecer, Disney habría mostrado ahí mostró una escena de lo que sería el final de Tony Stark.

La escena relacionada es cuando los personajes llegan a la web de Disney, según Fayer Wayer. En esta escena se puede ver a Stan Lee caminando enfrente de la armadura de Iron Man. Pero no todo queda ahí. Pues hay un detalle más que no quedó desapercibido por un fanático.

Se trata de un número especial que aparece en el fondo de la escena y revelaría un emotivo momento.

El número revelado es el 3000 que se encuentra abajo de lo que parece una publicidad de Los 101 Dalmatas. Sin embargo, este número que parece normal está relacionado justamente con Iron Man y su hija.

¿Ya recordaste la escena? Es la parte en la que la pequeña antes de dormir le dijo a Tony Stark: "te quiero 3000". Esta escena enterneció a los fanáticos y n o quedó ahí. Sino que Iron Man usó la misma frase al despedirse ante presentir su muerte.

Los fanático al notar esta escena en Ralph se alborotaron. Pues se encuentran en la web de Disney. Además en el apartado de Marvel Studios y con Iron Man en la toma. Parece incluso el adelanto de unión de trabajo entre Disney Marvel.

