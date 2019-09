Hijos mayores de José José denuncian que no aparece el cuerpo de su padre

Los hijos mayores de José José: José Joel y Marysol Sosa Noreña, llegaron este domingo a Miami tras conocer la muerte de su padre y han denunciado que no han podido verlo ya que visitaron una funeraria, hospital y una comisaría para saber donde está el cuerpo del 'príncipe de la canción' y no han logrado obtener información alguna.

Los hijos mayores tampoco han podido comunicarse con su hermana menor, Sara Sosa Salazar, que ha cuidado a José José en el último año y medio. Denunciaron que llamaron repetidamente y que no han tenido respuesta.

"Queremos saber dónde está el cuerpo porque, hasta este momento, no sabemos dónde está y nosotros, por derecho, tenemos que comprobar que don José José, nuestro padre, ya falleció", agregó el hijo mayor.

Los hermanos dijeron que el cuerpo de su padre es desconocido. "La situación sí está muy rara porque no hay nada establecido a este momento de José Rómulo Sosa Ortíz, el nombre de mi papá no aparece ni en el hospital ni en la funeraria, a este momento no se sabe dónde está el cuerpo", dijo el joven en entrevista con Ventaneando.

José Joel exige saber el paradero del cuerpo de su padre. #Ventaneando >> https://t.co/9syyJmJWXE pic.twitter.com/taMmN1q437 — Ventaneando (@VentaneandoUno) September 30, 2019

José Joel aclaró que "no hay ningún interés en recibir parte de la herencia" del artista.

El primogénito de José José dijo que se enteró la noticia por su hermana menor y que al momento de hablar, ella estaba totalmente devastada. José Joel le habría dicho que no se preocupe que en este duro momento, van a ser una verdadera familia. Pero al llegar a Miami, todo cambió, pues Sara Sosa no contesta las llamadas.









José Joel y Marysol necesitan "saber de qué murió José José, a qué hora murió, estamos requiriendo una autopsia". "Me dice la policía que eso (la autopsia) tarda uno o dos días".

José Joel dijo que esperan poder llevar el cuerpo de su padre a México:"el final de esta historia es que nos podamos llevar el cuerpo de mi padre a México, donde, caramba, lo está esperando todo el mundo, lo están esperando desde hace año y cacho". Asimismo, el primogénito de José José expresó sus dudas sobre el porqué Sara Sosa se llevó al cantante a Miami.

"Esta niña llega a México y arranca a mi papá prácticamente de la cama; le hace firmar papeles". "Quizá fue lo que se pactó hace año y medio", agregó.

Aseguran los hijos de José José que no han podido corroborar que la información sobre el fallecimiento del cantante sea verídica. #Ventaneando >> https://t.co/9syyJmJWXE pic.twitter.com/ZJeJ4g4in2 — Ventaneando (@VentaneandoUno) September 30, 2019

El "príncipe de la canción" murió este sábado en un hospital del sur de la Florida a los 71 años, después de luchar durante varios años contra un cáncer de páncreas, según confirmó su viuda, Sara Salazar, y su representante, Laura Nuñez.

