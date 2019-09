Los mensajes emotivos de algunos famosos tras la muerte de José José

View this post on Instagram

Mi querido “Don Cheps” como cariñosamente te decía. ¡Gracias por haber formado parte de mi vida, por las carcajadas, los recuerdos, los buenos momentos y todo el amor que nos diste a los que estuvimos a tu lado! ¡Te extrañaré siempre! @josejoseoficial ❤️🙏🏼