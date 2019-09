Captan a Danna Paola besándose con esta actriz de Élite, y se viraliza su brindis de despecho

Danna Paola es una de las famosas que se ha vuelto tendencia más de una ocasión. Siempre está sobre saltando por sus actuaciones, ya sea de pequeña o en la famosa serie Élite; por sus canciones o incluso por polémicas. Esta vez no fue la excepción. Esto debido a un beso con otra mujer y a un brindis que hizo de despecho.

Ahora, se difundió un video donde captan a Danna Paola en pleno beso. Pero lo curioso en sí no es el acto, sino la persona con la que sale. Pues ella aparece nada y más y nada menos que con otra mujer que es actriz de Élite. Están en una mesa sentadas muy pegadas, se encuentran comiendo, cuando de pronto se besan.

Se trata de Mina El Hammani, la actriz que interpreta a Nadia, en la serie de Netflix 'Élite'. El personaje es de una musulmana que es rival de 'Lu'.

El hecho de que salieran dándose un beso, ha provocado controversia. Los usuarios cuestionan si ella está interesada por las mujeres o si está enamorada de la otra actriz.

A pesar de las reacciones, la mexicana compartió una leyenda explicando el evento. Ella asegura que se trata de una amistad. Sin embargo, algunos continuaron dudando de lo que realmente está pasando.

Otro evento de la famosa mexicana se ha viralizado. Se trata de un brindis que ella hizo y que ha causado revuelo. Esto debido a que parece ya estar un poco pasada de tragos. Y sobre todo porque lo que dice ha llegado a varios despechados.

"BRINDO PORQUE BRINDAR ES PRECISO, NO POR LO MUCHO QUE ME QUISO SINO POR LO PENDEJA QUE ME HIZO. BRINDEMOS POR ÉL, POR SU MADRE TAMBIÉN Y POR LA HIJA DE PUTA QUE ESTA CON ÉL. SALUD" JAJAJAJAJA DANNA PAOLA TE AMO pic.twitter.com/9E2YqAQfZ8

— lali (@colgadadevalu) September 28, 2019