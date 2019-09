¡Se le escapó! Lisboa de La Casa de Papel revela spoiler y que es probable una 5ta parte

Incluso con las grabaciones de la cuarta parte ya finalizadas, el futuro de "La Casa De Papel" aún es incierto y muchos fanáticos temen que sea la última temporada del éxito de netflix. Sin embargo, algunas declaraciones recientes pueden indicar que las aventuras de la Resistencia no se detienen allí.

Después de afirmar que "no siente que las cosas terminen en la cuarta parte", Itziar Ituño, quien interpreta a Lisboa, insinuó en una entrevista que aún no conoce el final de su personaje.

Durante una entrevista la semana pasada, cuando se le preguntó si el profesor y Lisbon no estarían juntos al final de la serie, la actriz respondió:

Me da mucha tristeza. Mira cuánto costaría. Encuentra el amor de tu vida y de repente … No digo nada, pero no digo por qué no sé ", explicó el periódico Expresso.