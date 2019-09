'El Chavo del 8': Te contamos algunos secretos del 'Señor Hurtado' uno de los personajes más recordados de la serie

Muchos fans de la serie 'El Chavo del 8' se han preguntado en más de una ocasión, las razones por las cuales, algunos personajes dejaron de aparecer en el programa sin razón alguna.

Sin embargo, estas inquietudes solo han empezado a responder, desde la muerte de Roberto Gómez Bolaños, productor y director de la serie.

Los motivos por los cuales los actores que interpretaron al 'Sr. Hurtado' no volvieron a aparecer en ninguna serie de 'Chespirito' fue porque no se renovó su contrato y ya no hubo capítulos en los que pudieran participar.

¿Quiénes interpretaron al "Sr. Robado, perdón, Sr Hurtado"

Aunque muchos fans del 'Chavo del 8' aseguran que fueron dos los actores que interpretaron al 'Sr. Hurtado', la verdad es que fueron tres dramaturgos, que aceptaron ser el 'Sr. Robado', como el Chavo solía llamar a este personaje.

Aunque el tiempo de actuación que tuvo el también conocido 'Sr. Volado', los actores dejaron huella en el corazón de los niños de aquella época, pero actualmente siguen ganando fans en las nuevas generaciones.

José Antonio Mena

En 1974, el 'Señor Hurtado' fue interpretado por el mexicano José Antonio Mena. Su participación es la más recordada, por la cantidad de repeticiones que tuvo el capítulo desde su lanzamiento en México y otros países del mundo.

José no sólo fue 'el Sr. Robado', dos años antes de convertirse en un actor de planta; Mena hizo el papel de vendedor de globos.













Publicidad













Fue el primero en tomar el papel de un ladrón, que arrendaba uno de los departamentos de la vecindad, para robar las pertenencias de 'Doña Florinda', 'Doña Clotilde', 'Don Ramón' y los demás personajes de la serie.

Ricardo Pascual

El segundo actor en interpretar a este personaje tan famosos fue Ricardo Pascual, en el año de 1976. Dos años después de la salida de José Mena. La idea de Roberto Gómez Bolaños de repetir la grabación de capítulos con nuevos actores, lo llevó a contratar a Pascual.

Quien por su versatilidad actoral, tiempo después se sumó al elenco de actores, de los capítulos grabados en la fonda de Doña Florinda. Interpretó al 'Sr. Calvillo' el mesero del restaurante, que tuvo algunos conflictos con el Chavo, la Chilindrina, Quico e incluso Ñoño.

Google

Benny Ibarra

Google

Tal vez uno de los actores menos recordados de la serie, fue el tercer y último 'Sr. Hurtado'. En el año de 1982, él volvió a ser el ladrón causante de que al 'Chavo del 8', lo hayan acusado de 'ratero', motivándolo a que abandone la vecindad, de la forma más humillante.

Según algunos actores, Benny no tuvo gran aceptación por parte de los niños y fue despedido.

Capítulos inolvidables

Por otro lado, en algunas ocasiones 'Chespirito' aseguró que los capítulos del 'Sr. Hurtado' tuvieron una gran carga emotiva, que incluso llegaron a 'poner tenso' al actor, por su gran significado.

Ya que este capitulo había sido hecho por todos aquellos niños que alguna vez fueron tachados de ladrones y que además vivían solos en las calles de México.

Google

Relacionado