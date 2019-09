Spiderman 3 llegará en 2021 y será producida por Disney

¡Nuestras peticiones han sido escuchadas! Disney y Sony llegaron a un acuerdo comercial para la producción de la tercera película de Spiderman. El vecino arácnido volverá a las salas de cine el próximo 16 de julio del 2021.

Las buenas noticias no quedan ahí, el actor Tom Holland interpretará nuevamente al vecino araña y esta vez tendrá que enfrentar al mundo que sabe su identidad. Esto ocurrió después de la revelación que hizo Mysterio al final de Spiderman: Far from home.

Kevin Feige será el productor se esta cinta que estaría dentro de la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel. Hasta el momento no se sabe más de quien será el o los villanos de esta cinta.

“Estoy emocionado de que el viaje de Spidey en el UCM continúe, y yo y todos nosotros en Marvel Studios estamos muy emocionados de poder seguir trabajando en ello. Spider-Man es una figura poderosa y un héroe cuya historia toca a toda la gente de todas las edades y audiencias de todo el mundo", declaró Feige.

Previo a esta noticia los rumores en Twitter y demás blogs aseguraban que la petición de Sony para acceder a este compromiso sería la de involucrar a Venom y Carnage dentro de esta tercera entrega. Lo que estamos completamente seguros es que la cinta servirá de preámbulo para mostrar a los 4 Fantásticos.

Carnage / Instagram

Peter Parker podría enfrentar , también, a los 6 siniestros y con ello todos los villanos de esta saga (universo) se unirían para cerrar con broche de oro una trilogía que apocaría a la presentada por Tobey Maguire.