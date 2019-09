Critican a periodista deportiva por referirse a Shakira como la "esposa de Piqué"

La periodista deportiva hondureña, Ana Jurka, ha levantado una ola de críticas en la red social Twitter por referirse a Shakira como 'la esposa de Piqué' en relación a que la colombiana estará junto a Jennifer Lopez en el medio tiempo del Super Bowl.

La periodista escribió un tuit donde se mostraba emocionada por la presencia de las cantantes en el Super Bowl 2020 y adjuntó la foto que las promociona.

"JLO y la esposa de Piqué, Shakira para el halftime show del Super Bowl . Yo amo a J Lo!!!!! Qué les parece?!", escribió la comunicadora.

#JLo y la esposa de Piqué, Shakira para el halftime show del #SuperBowl . Yo amo a J Lo!!!!!

Qué les parece?! pic.twitter.com/i46UFLtLyL — Ana Jurka (@AnaJurka) September 26, 2019

Este tuit causó enseguida reacciones en sus más de 114 mil seguidores que las palabras Shakira y Piqué están en tendencia por la forma en el que la mujer se expresó de colombiana y no de Jennifer.

"Más de 75 millones de discos vendidos, 3 Grammys, 11 Latin Grammys, una de las 5 artistas más reproducidas de YouTube en todos los tiempos, 3 mundiales de fútbol y es “la esposa de Piqué”", escribe un usuario y cita el tuit de Jurka.

Más de 75 millones de discos vendidos, 3 Grammys, 11 Latin Grammys, una de las 5 artistas más reproducidas de YouTube en todos los tiempos, 3 mundiales de fútbol y es “la esposa de Piqué”. https://t.co/cBRUfIET4z — José Caparroso (@JoseCaparroso) September 27, 2019

"Es raro que le llamen "la esposa de Piqué". Puesto que además de cantante ha ido a más mundiales que su esposo siendo futbolista", escribió otro usuario haciendo énfasis que la fama de Shakira no se debe a su pareja sino por ella mismo.

Es raro que le llamen "la esposa de Piqué". Puesto que además de cantante ha ido a más mundiales que su esposo siendo futbolista. — coso (@bdtuits) September 27, 2019

"Piqué tenía 3 años cuando Shakira grabó su primer disco. ¡Cómo que "la esposa de Piqué"! Se perdió el respeto." agregó otro usuario.

Piqué tenía 3 años cuando Shakira grabó su primer disco. ¡Cómo que "la esposa de Piqué"! Se perdió el respeto. https://t.co/SfX6oNA9MP — Manuel García Ordóñez (@manuelgo) September 27, 2019

Ante lo miles de comentarios que ha recibido el tuit, Ana Jurka escribió otro tuit: "Wow no sabía que Piqué tenía tantos haters!". El comentario también recibió miles de comentarios explicando que no es el odio al futbolista sino a la forma de referirse a Shakira, que ha sido una de las mejores cantantes a nivel mundial.

Wow no sabía que Piqué tenía tantos haters! 😮 😯 — Ana Jurka (@AnaJurka) September 26, 2019

"No es Piqué, es el error de mencionarlo para introducir a una mujer que ha conseguido su fama por sus propios méritos como Shakira", escribi´p un usuario.

No es Piqué, es el error de mencionarlo para introducir a una mujer que ha conseguido su fama por sus propios méritos como Shakira. — Genesis Astudillo (@GemiJolik) September 27, 2019

Más adelante, la periodista deportiva quiso evadir el tema y escribió un mensaje sobre lo mucho que le gusta las canciones de Jennifer Lopez. Además criticó a Shakira diciendo que no le ha gustado ninguna canción que ha sacado en los últimos años.

"A mí si me encanta la elección. #JLo es de las mejores performers del mundo y #Shakira le pondrá más sabor latino, sobretodo ahora q no es la rockera de antes. Yo era su súper fan hasta el Laundry Service. Después no ha sacado algo q me encante, pero sus shows nunca decepcionaron".

A mí si me encanta la elección. #JLo es de las mejores performers del mundo y #Shakira le pondrá más sabor latino, sobretodo ahora q no es la rockera de antes. Yo era su súper fan hasta el Laundry Service. Después no ha sacado algo q me encante, pero sus shows nunca decepcionaron pic.twitter.com/zqvwTAXpcF — Ana Jurka (@AnaJurka) September 26, 2019

¿Qué dira Piqué al respecto?

