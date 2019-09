Natti Natasha resalta su derrier con sensual traje de cuero pegado, naranja y un detalle de fondo se reveló

¡Cuando no Natti Natasha! Pues la famosa cantante es admirada constantemente en sus redes sociales. Y no, no siempre es por su talento, sino también por su espectacular belleza. Esta vez, hasta por un detalle de fondo que casi pasa desapercibido y que un usuario lo reveló.

Esta vez, no fue la excepción. Ahora, la cantante puertorriqueña compartió una sensual imagen. Se trata de una foto donde ella aparece con un traje de cuero pegado que resalta su derrier y curvas. El color es naranja y tipo enterizo. Los zapatos combinan con el traje, que a pesar de no ser tacos, la hacen lucir igual de sexy. Ella aparece dándole las espaldas a un espejo y su reflejo es el que se ve con sus curvas.

Pero eso no es todo, sino que ella también se compara con un superhéroe, y los usuarios notaron un detalle de fondo.





La publicación la hizo a través de Instagram. Ahí ha logrado ya más de 658 mil likes. Además de las miles de comentarios.

Entre las reacciones de los usuarios está la de quienes están de acuerdo con lo que ella puso en el post: "Tu Superhéroe Favorita". Además, otros también que la rompió con ese traje, que luce espectacular y que la aman.

Así también hay quienes no descartaron ningún detalle y se dieron cuenta que de fondo había lo que parece un cuadro. Además de tener un cielo azul espectacular y unos adornos que se distorsionan.

