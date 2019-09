La foto que revela que Miley Cyrus estaría padeciendo anorexia

Ha pasado un mes de la ruptura amorosa entre la cantante de pop, Miley Cyrus y Liam Hemsworth. Esta semana nos enteramos que su relación con la bloggera Kaitlynn Carter también llegó a su fin. Los seguidores comienzan a especular del estado de salud y metal de la cantante debido a una última fotografía.

“Miley y Kaitlynn rompieron. Aún son amigas. Han sido amigas siempre y estuvieron una para la otra cuando ambas se separaron, pero es sólo que ya no están más en una relación romántica”, declaró una fuente el sábado a la revista People.

En la imagen que fue polémica se ve a la cantante y actriz norteamericana visitando la zona de los cañones de Utah. Cyrus portó un short de mezclilla y un top negro, lo que permitió ver su delgadísima figura.

“Si me miras de cerca puedes verlo en mis ojos, está chica siempre encontrará su camino”, una frase de la canción I’m not a girl, not yet a woman, de Britney Spears, fue la frase publicada por Miley.

En la imagen se confirma lo visto en el último video musical junto a Ariana Grande y Lana del Rey, su extrema delgadez. Es tan flaca, Miley, que sus costillas son notorias, al igual que varios huesos de sus brazos.

En las otras imágenes que publicó por alcanzar 100 millones se seguidores, se leen mensajes que denotan un hecho de seguir con la vida a pesar a de las adversidades.

‘La naturaleza nunca se apresura, pero siempre llega a tiempo’ … eso llena mi corazón de paz y esperanza sabiendo que es verdad. Me enseñaron a respetar al planeta y su proceso y ahora estoy comprometida a hacer lo mismo conmigo”.

Esperemos que la condición medica de la exestrella de Disney sea buena, y que el rompimiento con sus dos parejas no hayan complicado su estado mental.

