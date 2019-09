Famosa vidente predice que Anuel AA y Karol G no se casarán

La vidente Deseret Tavares lanzó una noticia 'bomba' sobre los cantantes de música urbana, Karol G y Anuel AA que no les gustará conocer a los 'bebecitos' pues habla de una terrible separación.

Tavares manifestó que los cantantes no se casarán puesto a que no ve un futuro juntos. En este momento, la pareja es considerada una de las mejores puesto a que son equipo de trabajo y manifiestan su amor en sus redes sociales.

A post shared by ANUEL | AA 👹 (@anuel2blea_0ficial) on Sep 8, 2019 at 4:19pm PDT

View this post on Instagram

La vidente después de que hizo algunos augurios para ciertas parejas del espectáculo aseguró que a pesar de tener una buena relación Karol G no existe un "vínculo muy fuerte".

Tavares aseguró que la relación de ambos "es una relación que no camina, no crece. No es fértil", así que no ve algo prometedor a futuro.