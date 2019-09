FIFA 20: Cómo ser un gamer para competir en torneos

Piensa en cualquier pasión que te haga vibrar de emoción. Ahora pregúntate: ¿Te pagan por hacer eso? Bueno, algunos no pueden correr con ese privilegio, mientras que otros lo viven haciéndolo realidad con los videojuegos.

Ahora mismo, se vive una emoción indescriptible de parte de quienes aman el FIFA. Y no es para menos, pues los fanáticos esperaron por mucho tiempo el lanzamiento del FIFA 20 que justamente hoy, ya es una realidad. Pues este 24 de septiembre se lanzaron las ediciones de Ultimate y la de Champions. Mientras que la versión Standard se espera para el próximo viernes 27 de este mes.

Las pasiones que sacuden esta actividad, conocida también como deportes electrónicos eSports, han ido creciendo. La consola se ha convertido en una herramienta profesional para quienes hacen del FIFA 20 su estilo de vida y de financiamiento.

FIFA

Pero no todo es así de fácil como decir "vamos a jugar". Pues para poder llegar a ser un profesional de los eSport, una persona debe cumplir diferentes parámetros que exige en gran medida a cada aspirante y competidor. Entonces es importante conocer cuáles son esas características que debe cumplir un jugador para llegar a una competencia.

En primer lugar, se debe tomar en cuenta que hay que diferenciar entre competencias internacionales y las nacionales. Vamos a empezar con Ecuador.

En el país, las comunidades de gamers van creciendo. Específicamente en el FIFA, los fanáticos se han dedicado a realizar torneos con el apoyo de medios de comunicación, empresas o restaurantes que auspician los juegos. De ese modo, los competidores pueden inscribirse directamente con los realizadores del evento pagando un valor que puede variar entre 5 a 20 dólares, según las exigencia. Por lo general, los anuncios se realizan a través de las redes sociales, o en grupos cerrados de Facebook o WhatsApp, donde pueden llegar a entrar quienes ya se han ido haciendo conocidos por su desenvolvimiento en los diferentes torneos.

Un ejemplo de esto es el de Johan Padilla, quien ha tenido la oportunidad de entrar a los torneos y recibir varios premios por sus diferentes participaciones y victorias ganar en algunas ocasiones. Él contó qué se necesita para poder destacarse en estas competencias.

Primero que nada está el contar con el acceso al juego. La compra, como anteriormente se mencionó, varía según la edición. Pero en el Ecuador, para las competencias presenciales se puede contar con la versión Standard. Es decir, una inversión mínima de 60 dólares para este año.

Sin embargo, para la práctica y competencias en línea, siempre será recomendado usar la edición más costosa, es decir la Ultimate. Esto debido a los beneficios extras que ofrece esta versión, como por ejemplo, obtener sobres al principio del juego.

En segundo lugar está la dedicación. Uno de los puntos clave, como en todo, está en las horas de práctica. La recomendación es brindarle una mínima cantidad de dos horas diarias al juego.

¿Cuantos años debes tener? pues aquí entra un siguiente factor a tomar en cuenta. Y es que realmente no hay un límite de edad. Lo importante es que sepas jugar. Incluso hay niños que llegan a competir.

Los conocimientos sobre la realidad del futbol mundial son fundamentales. Esto para saber cómo ubicar a los futbolistas virtuales en la cancha y lograr las ventajas sobre los otros equipos.

Ser estratégico, esto implica que es importante practicar las jugadas a balón parado, es decir: los tiros de esquina, penales y tiros libres.

Otra clave está en la coordinación motriz. Donde no solo es importante la habilidad, sino también acomodar los controles a conveniencia de cada uno.

Contar con las herramientas adecuadas como lo es una buena palanca y un internet veloz para practicar.

Y listo, luego viene esperar por los anuncios de un nuevo torneo, inscribirse y participar.

Competencias internacionales y premios

En el tema internacional hay que tomar en cuenta que se implica un nivel de exigencia mayor, en cuanto a parámetros de ingreso. En este proceso se atraviesa por procesos del juego en línea y jornadas semanales que permitan obtener puntos para llegar a las competencias de EA Sports.





Los premios que puede ganar un gamer varían según la competencia. Estos pueden ser regalos como zapatos originales, ropa, consolas, aparatos electrónicos o reconocimientos económicos que van desde aproximadamente 50 dólares a 250 mil dólares. Así por ejemplo, el caso de 'MoAuba', quien es el campeón de la FIFA eWorld Cup. Él no solo ganó el dinero, sino también un viaje exclusivo a los premios The Best FIFA Football Awards.

Pero no solo los jugadores profesionales se han beneficiado del mundo del eSport, sino también los youtubers, como es el caso de DjMaRiiO.

FIFA 2020: Fecha de lanzamiento, teáser y novedades El próximo 27 de septiembre saldría a la venta la última entrega del mejor videojuego de fútbol, FIFA 20.

