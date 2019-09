El creador de los éxitos de Miley Cyrus, Lady Gaga, se declara 'sapiosexual'

El creador de los mejores éxitos de Miley Cyrus, Lady Gaga, Adele y otras artistas, Mark Ronson, admitió que es "sapiosexual", cuando se dio cuenta que la definición de esta palabra coincidía con lo que sentía.

En una entrevista para el programa Good Morning Britain, el músico y productor dijo que era "sapiosexual" que significa sentirse atraído por el intelecto de la persona antes que por el género o su apariencia.

Ronson, de 44 años, es conocido por una serie de colaboraciones exitosas con artistas de la lista A, desde Amy Winehouse y Adele hasta Miley Cyrus. Este año, ganó el Oscar a la mejor canción original con “Shallow”, interpretada por Lady Gaga y Bradley Cooper en el último remake de Hollywood “A Star Is Born“.

"Estaba disfrutando mucho de la sección, mientras la escuchaba en el backstage con alguno de los productores. Me di cuenta que soy 'sapiosexual"", comentó el músico.

La periodista Nichi Hodgson, explicó sobre esta nueva terminología:

"Intenta definir lo que se relaciona a la primera atracción al momento de conocer a alguien. La inteligencia por encima de la apariencia física. Yo salí con hombres, mujeres, hombres trans, mujeres trans, y en todo el espectro de género y ahora me identifico como bisexual pero me di cuenta que lo que me llama la atención son sus cerebros", declaró Hodgson.

"Sabemos que un cierto porcentaje de la población también es sapiosexual. Puede que no lo sepan ellos mismos, porque no hemos usado el término antes", dijo Hodgson.

En la entrevista, Mark Ronson también habló de su divorcio de la actriz y cantante francesa Joséphine de La Baume el año pasado, y de su amistad con Miley Cyrus y su reciente separación de Liam Hemsworth.

