Las 10 actrices más linda de la industria pornográfica

La industria pornográfica ha pasado hacer uno de los negocios más rentables en la última década. Esto no quiere decir que las crisis económicas no han afectado a este negocio, eso sin dejar de sumar la piratería que abunda en páginas de internet.

La pornografía tiene una abanico diverso, para todos los gustos y sabores. En esta ocasión hemos optado por identificar a las diez actrices más linda que actualmente esta´n dentro de industria porno.

No todas son completamente famosas, ni tampoco nos inclinamos por su trayectoria o logros. Capaz muchas de ellas no las conozcas, pero no quiere decir que no puedas hacerlo.

Krystal Boyd

Miela (Marry Queen)

Michelle Clark

Veronica Radke

Kimmy Granger

Apolonia Lapiedra

Mia Manarote

Little Caprice

Leah Gotti

Lorena García

Una actriz de este tipo de vídeos cobra en España unos 300 euros por escena, aunque la cantidad varía en función de la productora, del caché que tenga la actriz y del tipo de práctica que tenga que realizar.

Esa cantidad de dinero es sensiblemente inferior a la que cobra de media una actriz x en Estados Unidos, que percibe entre 800 y 1.000 dólares (entre 700 y casi 900 euros) por escena. Las estrellas del cine sexual juegan en otra liga y sus ingresos se multiplican hasta ganar, en algunos casos, varios millones de dólares al año.