'Papá G' se roba el show tras cantar una canción de Anuel AA y Daddy Yankee

View this post on Instagram

Todos debemos disfrutar EN FAMILIA con euforia y pasión los pequeños momentos libres , estos nunca se olvidan y nos alimentan las ganas de vivir . Acá sollandome ADICTIVA de @daddyyankee y @anuel_2blea , Mi PARCERO,AMIGO Y YERNO 👊👊😀🍷🍷#MOMENTOS EN FAMILIA. LOS MEJORES🙏🏻🙏🏻UNIDOSENCASA👏👏❤️