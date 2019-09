Fast and Furious: Harry Potter ingresaría a la franquicia

El mismísimo Harry Potter está listo para unirse a la franquicia de Fast and Furious, pero con una gran condición. Daniel Radcliffe está promocionando su reciente película, Guns Akimbo, en donde tiene un papel de más acción por lo cual se le preguntó que sí le gustaría unirse a la saga protagonizada por Vin Diesel y Dwayne "The Rock" Johnson.

Ante el cuestionamiento el actor le contestó a MTVNews: "¿Hay algún papel para alguien que no maneja?". Tomando en cuenta que se trata de una serie en donde el principal atractivo son los coches y las carreras, obviamente su petición es casi imposible, pero compartió algunas ideas de cómo solucionar esto.

"Hay una gran operación", comentó. "Ellos necesitan alguien que deduzca sus impuestos o algo. Debe haber un contador o algo". Resulta que Radcliffe no es alguien a quien le guste manejar. "Tengo licencia", confesó, "pero sólo para que pueda manejar en los sets, realmente no lo hago. No soy malo en ello".

¿Te gustaría ver a Daniel Radcliffe acompañando a los grandes y toscos actores que conforman la franquicia de Fast and Furious? Escríbenos en los comentarios.

