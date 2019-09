¡Malas noticias para los fanáticos! Se revelan detalles sobre el nuevo Fortnite Bug

Este miércoles, 11 de septiembre, se dieron noticias para los fanáticos del juego. El desarrollador de Epic Games reveló detalles sobre un nuevo error en Fortnite.

A través de Twitter, la compañía publicó la información. El problema afecta a las misiones en el modo de juego 'Save the World'.

We are currently investigating an issue preventing players from joining missions in Save the World. We will update you when we have more information.

También dijo: "Lo actualizaremos cuando tengamos más información".

La compañía también reveló: "Hemos desactivado B.R.U.T.O. de todos modos temporalmente mientras resolvemos un problema. Proporcionaremos noticias cuando haya más información ".

The B.R.U.T.E. has been temporarily disabled from all playlists while we resolve an issue.

We will provide an update when we have more information.

