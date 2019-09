No creerás cuántos años cumplió la hermana de Karol G y cómo lo celebró

Quién no conoce ya a Verónica Giraldo, una de las hermanas de Karol G, Ella ha estado presente en varios estados de la cantante colombiana y muchos usuarios han enloquecido.

Esta vez no fue la excepción, pues los fanáticos se emocionaron al saber que Vero está de cumpleaños. Pero eso no es todo, también se sorprendieron al saber cuántos cumple y cómo luce. Pero la hermana de la cantante no quiso dejarlo ahí y quiso compartir la celebración de su cumpleaños con sus seguidores.

A través de Instagram, Vero compartió una publicación. En ella se puede ver una foto donde luce muy sensual. Pero además, compartió un mensaje donde también reveló cuantos años cumple. ¿Imaginas qué edad tiene? Pues te contamos que está cumpliendo 32 añitos.





Publicidad





Gracias por estos 32 años de vida, por estos años de experiencias, en donde he tenido los mejores momentos, pero también acompañados de los peores momentos. Al fin, han sido las mejores experiencias para mí, por que eso me ha ayudado a ser quién soy hoy en día: una mujer hecha y derecha".

"Gracias Dios por otro año de vida y espero que sean muchos muchos años más. Feliz cumpleaños para Mí".

Ante su publicación, los fanáticos respondieron. Muchos dijeron que lucía hermosa y que la admiran bastante.

Te puede interesar