La escena de cama que protagonizaron Greeicy Rendón y otro famoso

Greeicy Rendón y Don Jediondo, famoso colombiano, protagonizaron una escena extraña. Pues en programa de Caracol grabaron sobre la cama y sin ropa. Mira más abajo el video.

La nueva temporada de La vuelta al mundo en 80 risas se estrenó por Caracol.

Ahí, Don Jediondo y Greeicy actuaron como si se fueran de viaje. Las Vegas era el lugar al que irían.

Y en medio de esta participación, salieron unas minutos de aventura en una cama. Pero además, estaban sin ropa, borrachos y sin olvidar que ahora eran esposos.

El objetivo de esta escena, era mostrar los peligros de estar borrachos en Las Vegas.

Tras la publicación de la escena, los fanáticos reaccionaron.

Este formato es para toda la familia, no se lo pueden perder porque van a conocer diferentes destinos junto a nosotros, se van a antojar y divertir mucho. Además, aunque no parezca, soy muy penosa y no se imaginan todas las cosas que junto a Don Jediondo vivimos en esta nueva temporada".