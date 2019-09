El director de 'John Wick' quiere más actores de 'Matrix' y da sorpresas

La confirmación de "Matrix 4" calienta la posibilidad de que más estrellas de franquicias migren al mundo de John Wick. El director Chad Stahelski dijo en una entrevista con ComicBookMovie que Carrie-Anne Moss y Hugo Weaving podrían tener lugar en la saga de acción.

Protagonizada por Keanu Reeves, el eterno Neo, las películas del mercenario han presentado a Laurence Fishburne the Morpheus. El personaje del actor apareció en "A New Day to Kill" y promete ser aún más relevante en la marca con el final de "Parabellum".

El papel de Fishburne es una prueba de que Stahelski no quiere consejos que rindan homenaje a "The Matrix", sino elementos nuevos para "John Wick". "No quiero incluir un personaje solo para incluirlo, o como referencia", dijo el cineasta.











Pero si creamos un personaje increíble y tiene sentido para actores como Carrie-Anne o Hugo Weaving, y están interesados ​​en el trabajo, eso es una ventaja", agrega el director, quien era el doble de Reeves en la franquicia de las hermanas Wachowski.

Carrie-Anne Moss interpretó a Trinity and Weaving Agent Smith en la creación de los cineastas. Su desempeño en sus respectivos roles es tan importante como su afinidad con el intérprete de Neo: "Digo esto no solo porque son amigos (de Keanu), sino también porque los considero grandes actores. Lo veremos". subrayó Stahelski.

"Matrix 4" comienza su producción en 2020. "John Wick 4" llega a los cines en 2021.

