¿Qué sucedió entre Becky G y Maluma? Bueno, aquí te dejamos lo que hicieron

Maluma y Becky G dieron una megasorpresa para sus fanáticos. Pues el cantante tomó una iniciativa con Becky G y ella respondió.

Ya es de conocimiento de los fanáticos que estos dos cantantes tienen una última canción juntos. Y es así que decidieron presentarse en concierto, pero eso no fue todo.

Resulta que durante la presentación, los dos interpretaron el tema 'respuesta'. Tras su presentación, los seguidores de ellos enloquecieron. Pero los artistas no se conformaron con el concierto. Fue entonces cuando la cantante decidió hacer algo más.

Pues la intérprete de 'Sin Pijama' le quiso dedicar unas palabras al colombiano.

A través de Instagram, ella compartió una imagen de lo que fue el concierto junto al cantante. Ahí puso las siguientes palabras:

Hermano, Gracias por volver a invitarme a cantar contigo. Siempre es un placer. Especially in my hometown: INGLEWOOD. Love you so much! Que diosito te bendiga siempre y especialmente durante el restó de la gira".