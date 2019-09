Estrella de canal infantil se ahorcó en medio del estrés de sus exámenes

En abril de 2019 falleció la actriz Mya-Lecia Naylor que tenía 16 años. Fue hallada sin vida por su madre. Lo que nadie entendía es el porqué de su fallecimiento pues no tenía enfermedades. No obstante, meses después se revelaron los resultados de la autopsia.

Justin Bieber confesó haber abusado de mujeres y consumir drogas fuertes en su juventud El cantante decidió ser sincero con todas sus fanáticas

Los motivos de su muerte

Según se informó, la joven se suicidó el 7 de abril de 2019 en Reino Unido. Naylor se ahorcó.

"De verdad creo que ella no quería hacerlo. No era ella misma… Estaba estresada por los exámenes", dijo su padre al Tribunal Forense del Sur de Londres.

La noche antes, Mya-Lecia tuvo una fuerte pelea con sus padres porque no le permitieran ir a una fiesta porque “sus notas habían sido peores que las esperadas” y no obtendría el Certificado General de Educación.

Mya-Lecia Naylor tenía 16 años / Instagram

Luego vieron una película juntos pero su contenido habría detonado la tragedia porque uno de los personajes se quitó la vida.

Mya-Lecia Naylor era una joven actriz / Instagram

7 de abril

"A las 07:30 horas me levanté para ir a correr. Mía había salido del baño y me di cuenta de que no parecía feliz. Ella me empujó al pasar como hacen los adolescentes, y pensé que estaba de mal humor esa mañana”, declaró su padre.

Fue encontrada sin vida por su madre el 7 de abril / Instagram

"Pero ella no era una adolescente malhumorada en absoluto. Solía bromear acerca de estar de mal humor, normalmente”, agregó.

Dos horas después, la madre de la actriz encontró a su hija sin vida y llamó a emergencias.

La joven no tenía ninguna enfermedad / Instagram

"Ella tenía planes para el futuro. Fue un error tonto. No creo que ella viera algo y luego quisiera recrearlo. Nunca habló de hacerse daño a sí misma”, sentenció.

Según confirmó la Policía, no existían elementos que pudiesen dar a atender sus intenciones. Tampoco había consumido drogas o alcohol.

Protagonizó programas como "Millie Inbetween" / Instagram

"Esto significa que, aunque el paciente actuó deliberadamente, no tenía la intención de provocar su muerte. Mi conclusión es que Mya-Lecia murió en el Hospital Universitario de Croydon por una presión fatal en el cuello. Pero considero que no tenía la intención de quitarse su propia vida”, especifica el reporte.

"Con toda probabilidad, creo que fue una muerte accidental”, concluye.

Hhabía sido elegida para ser parte del elenco de la serie “The Witcher”. / Instagram

Carrera de Mya-Lecia Naylor

Empezó su carrera con tan solo dos años. La artista era una estrella de la cadena BBC. Protagonizó programas como "Millie Inbetween" o "Casi nunca" y había sido elegida como parte del elenco de la serie “The Witcher”.

Relacionado en video