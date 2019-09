Kim Kardashian recibe terrible noticia sobre su salud y así reaccionó

Kim Kardashian recibió recientemente una terrible noticia. Le informaron que dio positivo en lupus tras practicarse un test de anticuerpos. Al enterarse, ella se derrumbó y el momento fue retransmitido en el estreno de la nueva temporada de su reality.

Ya anteriormente la famosa había revelado que venía registrando varias molestias relacionadas con la artritis. Este síntoma es relacionado con la enfermedad causada por el lupus.

Me he sentido cansada, con náuseas y mis manos realmente se están hinchando. Siento que literalmente me estoy desmoronando", señaló la empresaria en un programa.