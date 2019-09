¿Joker de Joaquin Phoenix se cruzará con Batman de Robert Pattinson?

DC puede tener múltiples películas de Batman en camino, pero no esperen que Joaquin Phoenix y Robert Pattinson se crucen como Joker y Batman. El director de Joker Todd Phillips ha eliminado cualquier posibilidad de que suceda un crossover.

Phillips no se guardó palabras cuando Variety le preguntó si estas dos encarnaciones cinematográficas podrían aparecer en la misma película juntos, diciendo simplemente: "No, definitivamente no".

Phillips aclaró que no hay ninguna razón para asumir que DC no presentará otra versión de Joker en una de las películas de Pattinson, pero eso no sería la misma versión interpretada por Phoenix.

"Curiosamente, en los [Estados Unidos], los comics son nuestro Shakespeare aparentemente, y puedes hacer muchas muchas versiones de Hamlet", dijo Phillips. "Habrá muchos Jokers más, estoy seguro, en el futuro".

Esto apoya a reportes previos acerca de que Joker está planeada para er una película completamente independiente sin secuelas o spinoffs planeados. Aún así, con Joker estando ubicado a inicios de los 80s y The Batman aparentemente tomando lugar durante los 90s, algunos fans esperaban que un crossover pudiera suceder. Claramente, ese no era el caso.

Sin importar el potencial de un crossover o no, Joker ha estando gustando bastante a los críticos. Ganó el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia, y ha estado recibiendo calificaciones perfectas, incluyendo de parte de IGN US.