'Harry Potter': se viene una nueva parte de la saga con el elenco original

Al parecer la empresa cinematográfica, Warner Bros planea grabar una nueva parte de la saga Harry Potter, con los actores originales.

Es decir con los famosos: Daniel Radcliff (Harry Potter), Rupert Grint (Ron Weasley) y Emma Watson (Hermione Granger). Actores con los que se desarrolló los ochos capítulos de la saga más famosa a nivel mundial.

Lo que se estaría planeando hacer, es adaptar al cine la versión teatral de 'Harry Potter y el legado maldito', que ha ganado gran éxito en los teatros de Londres.

La gran acogida de la obra de teatro ha motivado a los productores de Warner a regresar a la 'gran pantalla', a los actores de esta reconocida saga.

Como los fans de Harry Potter recuerdan, el último capítulo en el que participaron Harry, Ron y Hermione fue en 'Harry Potter y las Reliquias de la Muerte – Parte 2'.

Cuando aparentemente se había terminado la historia de ellos para dar vida a sus hijos y producir nuevas historias.

Sin embargo, la saga adaptó una nueva versión de HP, con las películas: 'Animales fantásticos y donde encontrarlos 1 y 2. La cual usa algunos de los espacios mágicos de Harry Potter, pero no tiene continuidad alguna con las películas originales.

Hace algún tiempo, un tuit de la autora del libro, J.K. Rowling provocó misterio y curiosidad en la comunidad de fans.

En dicha publicación se habría colocado un mensaje algo 'oscuro y difícil de entender', pero que tendría relación con la historia original de Harry Potter.

Con dicho tuit también habría acompañado una imagen, con una máscara del 'Señor tenebroso', Lord Voldemort. Desatando dudas y especulaciones de la producción de una nueva película.

Sometimes, darkness comes from unexpected places #HarryPotter #CursedChild

"A veces, la oscuridad viene de lugares inesperados". #HarryPotter #CursedChild