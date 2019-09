Marvel: Los increíbles secretos de la serie WandaVision

Muchos productos llegarán con el nuevo servicio de streaming Disney+ y la Fase 4 del MCU estará compuesta de más que sólo películas. En la plataforma podrás hallar una nueva lista de programas de TV originales, todo dentro del Marvel Cinematic Universe, mejor conocido como MCU.

Uno de los proyectos más misteriosos de Disney+ y el MCU tiene que ser WandaVision, una exploración extraña y con sabor retro de Scarlet Witch y Vision, quien, sí, definitivamente murió en Avengers: Infinity War y nunca regresó, pero algo aparentemente lo resucitó.

Y ahora los dos, junto con Monica Rambeau, la hija de Maria Rambeau que vimos en Captain Marvel, harán algo que los fanáticos ansían saber. Honestamente, aún no sabemos cuál será la trama, pero estamos seguros de que será bastante extraño.

Todo lo que tienes que saber sobre WandaVision

Al igual que el resto de los programas de Disney +, WandaVision incluirá todas las caras conocidas de la pantalla grande, además de algunas nuevas. Hasta ahora, el elenco confirmado para este espectáculo es:

Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff

Paul Bettany como Visión

Teyonah Parris como Monica Rambeau

Randall Park como el Agente Jimmy Woo

Kat Dennings como Darcy Lewis

Kathryn Hahn como "la ruidosa vecina"

WandaVision no llegará al servicio de streaming hasta la primavera de 2021, aproximadamente cuando se lance el show de Loki, y después de Shang-Chi, Eternals y The Falcon & The Winter Soldier. Obviamente, hay mucho tiempo para preparar algunas teorías de conspiración realmente creativas.

Todavía no han aparecido detalles reales sobre cómo o por qué ocurre su resurrección en particular, pero sí, Paul Bettany retomará su papel como Vision, uno de los pocos héroes que permanecieron muertos después de ESA escena de Infinity War. Pero, en vista que en realidad no es un humano, y que este es un programa de televisión de superhéroes, no hay dudas de que Vision regresará.

¿Recuerdas a la adorable Monica "Teniente Trouble" Rambeau de Captain Marvel? Era hija de María y amiga de Carol en los años 90. Bueno, ahora es una adulta, y aparentemente, tendrá una nueva conexión con el extraño y maravilloso mundo de los superhéroes.

Si estás confundido acerca de lo que podría ser WandaVision, no te preocupes, no estás solo. Incluso Paul Bettany está un poco perdido en este caso. Durante el panel del Hall H, confesó que "nunca había estado tan confundido frente a tanta gente".