Élite: Cuándo se estrenará y qué pasará en la tercera temporada

Este viernes 06 de septiembre se estrenó la segunda temporada de la serie española Élite. Esta narra cómo es la verdadera vida detrás de los lujos y poder económico de la alta esfera social de España, la cual está reflejada en la opulenta vida de sus hijos.

Como se apreció en la primera temporada, un grupo de tres jóvenes (becados) tuvieron que adaptarse a esta nueva vida, pero un desastroso incidente le costó la vida de Marina. La segunda se enmarca en que se haga justicia con el hermano de Samuel y se condene al verdadero culpable del asesinato; pero no todo sale como planeas.

Si no has podido ver los ocho capítulos de la segunda temporada te alertamos que no pases de aquí, a menos que no puedas controlar tu curiosidad ¡Alerta de spoiler!

En esta temporada se unen nuevas caras entre las que estarán Jorge López, conocido por su trabajo en 'Soy Luna' e interpretará a Valerio; Georgina Amorós que trabaja en la película 'Es por tu bien' y dará vida a Cayetana, y por último Claudia Salas a la que pudimos ver en 'La Peste' y se meterá en la piel de Rebeca.

Las buenas noticias no paran debido a la gran aceptación del público de la plataforma de Netflix, se confirmó que la serie tendrá una tercera temporada la cual se estrenará durante el 2020, lo más seguro es que ocurra en septiembre u octubre para ajustarse a un supuesto nuevo año lectivo para los jóvenes.

Respecto a la trama no te queremos adelantar el final, pero el regreso de Nano será una pieza fundamental para una trama que como ya sabemos contará con el ya clásico formato de flashback e intriga que le dan un ritmo trepidante a la serie.