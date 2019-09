Los memes de la hija de Vico C porque hoy es 5 de septiembre

Hoy es 5 de septiembre y no, la hija de Vico C no cumple 13. Ahora sí que creció y llegó a sus 29 primaveras. Y las reacciones de los usuarios no hicieron esperar.

Esta canción, como todos los años, se volvió tendencia el 5 de septiembre. Todos los usuarios empezaron cuestionar qué ha pasado con la hija del cantante. Entre los comentarios se leían preguntas como cuántos años tiene. Cuál es su aspecto actual. Cómo luce, entre otras.

De ese modo, muchos usuarios de las redes sociales empezaron a reaccionar al enterarse la edad de la protagonista de la canción. Cuando supieron que el tiempo pasó de largo y que ahora tiene 29 años, salieron los memes.

Entonces, aquí te dejamos los memes que se han viralizado.





Publicidad





Te puede interesar