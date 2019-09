¿Danna Paola de Élite y el ex de Tini andan juntos? ¡Video genera polémica!

Rumores han empezado a salir a la luz sobre Danna Paola y el ex de Tini: Pepe Silva. Todo empezó tras el estreno de la famosa actriz de Élite.

Recientemente, Danna Paola ha sacado su nuevo video. Este ha generado miles de reacciones no solo de parte de los fanáticos de ella. Sino que además de la espera por su canción, también surgió una polémica.





Se trata del tema 'Oye Pablo', pero con una peculiaridad. El modelo de este video es interpretado nada más y nada menos que por Pepe. Él es el ex de la cantante Tini, quien ahora es novia de Sebastián Yatra.

Además del galán español, en el video también aparecen otras actrices de Élite. Ahí aparece la famosa actriz con diferentes tipo de ropa. Sin duda en todos sus outfis sale muy sensual.

Pero no solo eso llamó la atención. Pues ahora muchos dicen que algo está pasando entre ellos. A muchos se les hace extraño que haya escogido justamente a este famoso en particular. Pero no solo eso, sino que también en otra canción, Danna había en cambio mencionado a Sebastián Yatra.

Tal vez habías escuchado de él pero no sabías que es el exnovio de Tini.

En todo caso, Pepe es el protagonista del videoclip de esta canción. Pero no solo eso, sino que también forma parte del elenco de actores de Élite.

