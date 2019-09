Marvel: Este requisito tiene Kristen Stewart para ser parte del MCU

Kristen Stewart, desde su aparición Crepúsculo, no ha dejado de estar en boca de la prensa, y no por su capacidad actoral, sino por su vida personal. Expresar abiertamente sus preferenciales sexuales ocasionó algunos problemas a la actriz.

Durante una entrevista en Harper Bazaar relató las dificultades que ha tenido en la industria de Hollywood.

"Me han dicho totalmente 'si sólo quieres hacerte un favor y no salir de la mano con tu novia en público podrías conseguir una película en Marvel'. No quiero trabajar con gente así", explicó Kristen.

Stewart mantiene actualmente un romance con la guionista Dylan Meyer. El cambio que ha ocurrido en los últimos años es que ya no muestra mucho de su vida personal y se ha dedicado solo ha disfrutar.

"Fui enseñada por una mentalidad de la vieja escuela, la cual es que quieres preservar tu carrera, tu éxito y tu productividad y hay gente ahí en el mundo a la que no le agradas y a la que no le gusta que salgas con chicas y que no les gusta que no te identifiques como 'lesbiana', pero tampoco te identifican como 'heterosexual' y a la gente le gusta saber cosas, ¿quién demonios eres?".

Stewart ha ido catalogado como una de las actrices rebeldes, debido a su rechazo de ser el centro de atención tras la culminación de la saga Crepúsculo, al cual compartió con su expareja Robert Pattinson.

Respecto a su actual relación sentimental, Kristen indica que solo sale con gente que la complementa. La actriz ha sido vinculada en pasadas ocaciones con la modelo Stella Maxwell.