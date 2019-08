Ivy Queen en una nueva polémica entre Anuel AA y otros cantantes de reggaeton

View this post on Instagram

—¿Y cómo es ella? —Es sensible, como la lluvia. Mi consejo es que Mires para ambos lados antes de cruzarte por su mente. Tendrías que esconder hasta los suspiros. Y aún así ella lo notará. Pues es una sensible salvaje! The End!🌻🌻🌻🌻🌻 . . .Día de apreciación… Thank you Alex @dashofglam_mua you Got mama feeling meowwww 🐱 . . . . . #LaCaballota #Kuina #RaizNoRama #LaMadreDeNaiovy #anastasiabeverlyhills #reggaeton #LukeImYourMother #instafashion #queenstown #glam #reggaeton #shiningclaws #naildesign #nails💅 #music #fashionistas #makeuplooks #dancehall #reggae #inimitable . . . Gracias my Friend @gardeniadesign_ por mis pulsos uno de mis favoritos es el de Nefertiti ⛰⛰⛰